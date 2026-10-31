Yuranus Infrastructure: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Yuranus Infrastructure lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,51 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yuranus Infrastructure ein EPS von -1,140 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Yuranus Infrastructure im vergangenen Quartal 96,4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 446,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yuranus Infrastructure 17,6 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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