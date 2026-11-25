Z Squared hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Z Squared veröffentlichte am 23.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,21 USD gegenüber -0,580 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion Finanzen.net
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