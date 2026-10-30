Zabka Group Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Zabka Group Un lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 2,25 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,04 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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