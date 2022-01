DAX schiebt sich wieder über 16.000-Punkte-Marke

Der DAX steigt zur Startglocke 0,72 Prozent auf 16.054,93 Zähler und knackt damit wieder den 16.000-er Zählerstand.

Erneut profitiert der deutsche Leitindex von den Vorgaben der asiatischen und US-amerikanischen Aktienmärkte, die jeweils Gewinne einfuhren.

Da neben der Corona-Pandemie die Aussicht auf steigende Zinsen ein latenter Belastungsfaktor für Aktien ist, stehen - abgesehen von den europäischen Daten zur Industrieproduktion - die Daten zur Preisentwicklung in den USA zur Wochenmitte im Fokus. Laut Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, ist ein weiterer Anstieg der Inflationsrate Konsens an den Börsen, was zugleich bedeute, dass er bereits eingepreist sei. Erwartet wird sogar, dass bei der Jahresrate zum ersten Mal seit 1982 eine 7 vor dem Komma steht.

"Die US-Inflationsrate dürfte nach 6,8 Prozent im November 7,1 Prozent im Dezember erreichen", prognostiziert etwa Commerzbank-Analyst Christoph Balz. Hohe Energiekosten und eine starke Nachfrage nach Gütern bei wegen der Lieferengpässe gleichzeitiger Knappheit seien die Gründe.

Sollte die Teuerung deutlich höher ausfallen, könnte es an den Börsen aber wieder ungemütlicher werden. Bedenken hinsichtlich einer schneller als gedachten geldpolitischen Straffung in den USA waren schon in der vergangenen Woche der Grund, warum es spürbar abwärts gegangen war.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag