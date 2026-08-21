DAX 26.077 +0,4%ESt50 6.448 +0,4%MSCI World 4.947 -0,6%Top 10 Crypto 10,20 +7,4%Nas 26.067 -1,0%Bitcoin 66.619 +6,5%Euro 1,1704 +0,2%Öl 93,1 -0,7%Gold 4.584 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Zahl angemeldeter Prostituierter in Deutschland stabil

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der angemeldeten Prostituierten und Bordelle ist weitgehend stabil. Wie das Statistische Bundesamt berichtet, waren zum Jahresende 2025 in Deutschland rund 32.500 Prostituierte bei den Behörden gemeldet und 2.260 Prostitutionsgewerbe genehmigt.

Werbung

Gezählt werden nur Anmeldungen und Genehmigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Seit 2017 gilt dadurch - eigentlich - eine Anmeldepflicht. Prostituierte und Gewerbe, die dies nicht tun, werden von der Statistik nicht erfasst.

Deutlich weniger als vor der Pandemie

Im Vergleich zum Vorjahresende stieg die Zahl der angemeldeten Prostituierten um 0,7 Prozent und die der genehmigten Betriebe um 0,1 Prozent. Die Zahl lag damit auch Ende 2025 deutlich niedriger als vor der Corona-Pandemie Ende 2019. Damals waren 40.400 Prostituierte angemeldet.

Nur 18 Prozent dieser Prostituierten hatten die deutsche Staatsangehörigkeit. Am häufigsten kamen sie aus Rumänien (35 Prozent). Die meisten waren zwischen 21 und 44 Jahre alt. Ein Viertel war 45 Jahre oder älter, drei Prozent waren 18 bis 20 Jahre alt./sat/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.