Zahl der Baugenehmigungen sinkt im August um 1,8 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der in Deutschland erteilten Baugenehmigungen ist im August gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) ging sie gegenüber dem Vormonat um 1,8 Prozent auf 30.149 zurück. Die Zahl der Baugenehmigungen von Wohnungen in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern stieg um 8,5 beziehungsweise 2,6 Prozent. Bei den Wohnungen in neuen Mehrfamilienhäusern war hingegen ein Rückgang um 4,4 Prozent zu verzeichnen. Die Zahl der Genehmigungen für Wohnungen, die durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden entstehen, verringerte sich um 11,1 Prozent.

Im Zeitraum Januar bis August 2021 wurden insgesamt 5,1 Prozent mehr Wohnungen genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Dieses Plus betraf im Neubau fast alle Gebäudearten (Einfamilienhäuser plus 7,2 Prozent, Zweifamilienhäuser plus 32,5 Prozent, Mehrfamilienhäuser plus 1,2 Prozent, Wohnheime minus 22,5 Prozent).

