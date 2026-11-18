DOW JONES--Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist im September deutlich gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurde der Bau von 20.800 Wohnungen genehmigt. Das waren 14,8 Prozent oder 3.600 Wohnungen weniger als im Vorjahresmonat. Im Neubau ging die Zahl um 19,9 Prozent oder 4.200 auf 16.800 zurück. Destatis führte den Rückgang auch auf die hohe Zahl an Genehmigungen im September 2025 zurück. Die Genehmigungen für Wohnungen durch Umbaumaßnahmen in bestehenden Gebäuden stiegen hingegen um 15,8 Prozent oder 500 auf 4.000.

Werbung

In den ersten drei Quartalen 2026 lag die Gesamtzahl der genehmigten Wohnungen in neuen und bestehenden Gebäuden gleichwohl um 8,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Insgesamt erteilten die Behörden Genehmigungen für 190.200 Wohnungen, ein Plus von 14.700 Einheiten.

In neu zu errichtenden Wohngebäuden stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen von Januar bis September um 8,0 Prozent auf 154.000. Dabei legten Genehmigungen für Einfamilienhäuser um 4,8 Prozent auf 34.900 zu, bei Zweifamilienhäusern ergab sich ein Anstieg um 17,7 Prozent auf 11.100. In Mehrfamilienhäusern wurden 101.800 Neubauwohnungen genehmigt, was einem Zuwachs von 9,3 Prozent entspricht. Rückläufig war hingegen die Zahl genehmigter Wohnungen in Wohnheimen mit einem Minus von 8,0 Prozent auf 6.200.

In neuen Nichtwohngebäuden genehmigten die Behörden in den ersten neun Monaten 3.200 Wohnungen (plus 3,1 Prozent). Durch Umbaumaßnahmen in bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden entstanden im gleichen Zeitraum 33.100 genehmigte Wohnungen, ein Anstieg um 10,8 Prozent.

Werbung

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2026 02:13 ET (07:13 GMT)