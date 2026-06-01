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Zahl der Baugenehmigungen steigt im April

18.06.26 08:29 Uhr

DOW JONES--Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist im April gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurde im April der Bau von insgesamt 20.200 Wohnungen genehmigt, was einem Zuwachs von 9,2 Prozent oder 1.700 Genehmigungen gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Auch der Neubau entwickelte sich positiv: Hier kletterte die Zahl der genehmigten Wohnungen um 10,3 Prozent beziehungsweise 1.600 auf insgesamt 16.900 Einheiten.

Ebenfalls im Aufwind präsentierte sich der Bereich der Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden. Die Zahl der durch solche Maßnahmen entstehenden Wohnungen stieg im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,0 Prozent oder 100 auf 3.200 Einheiten.

In der kumulierten Betrachtung für die ersten vier Monate zeigt sich eine anhaltend positive Tendenz. Im Zeitraum von Januar bis April wurde in Deutschland der Bau von insgesamt 83.700 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden genehmigt. Dies stellt ein Plus von 13,2 Prozent oder 9.800 Wohnungen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum dar.

Innerhalb des Neubausektors (68.400 Einheiten; plus 13,4 Prozent) verzeichneten insbesondere die Mehrfamilienhäuser mit 44.300 genehmigten Wohnungen (plus 14,7 Prozent) das größte absolute Volumen. Auch bei Einfamilienhäusern (plus 11,7 Prozent) und Zweifamilienhäusern (plus 23,2 Prozent) lagen die Genehmigungszahlen über dem Vorjahresniveau.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)