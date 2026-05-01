Zahl der Baugenehmigungen steigt im März deutlich

DOW JONES--Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist im März deutlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurde im März der Bau von insgesamt 21.800 Wohnungen genehmigt, was einem Zuwachs von 11,5 Prozent oder 2.200 Genehmigungen gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Auch der Neubau entwickelte sich positiv: Hier kletterte die Zahl der genehmigten Wohnungen um 8,2 Prozent beziehungsweise 1.300 auf insgesamt 17.600 Einheiten.

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Ebenfalls im Aufwind präsentierte sich der Bereich der Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden. Die Zahl der durch solche Maßnahmen entstehenden Wohnungen stieg im März im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich um 28,0 Prozent oder 900 auf 4.200 Einheiten.

In der kumulierten Betrachtung für das erste Quartal zeigt sich eine anhaltend positive Tendenz. Im Zeitraum von Januar bis März wurde in Deutschland der Bau von insgesamt 63.500 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden genehmigt. Dies stellt ein Plus von 14,6 Prozent oder 8.100 Wohnungen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum dar.

Innerhalb des Neubausektors (51.700 Einheiten; plus 14,0 Prozent) verzeichneten insbesondere die Mehrfamilienhäuser mit 33.100 genehmigten Wohnungen (plus 14,9 Prozent) das größte absolute Volumen. Auch bei Einfamilienhäusern (plus 13,7 Prozent) und Zweifamilienhäusern (plus 23,2 Prozent) lagen die Genehmigungszahlen über dem Vorjahresniveau.

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DJG/apo/cbr

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May 18, 2026 02:28 ET (06:28 GMT)