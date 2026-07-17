Zahl der Baugenehmigungen steigt im Mai

17.07.26 08:27 Uhr

DOW JONES--Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist im Mai gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurde im Mai der Bau von insgesamt 21.000 Wohnungen genehmigt, was einem Zuwachs von 24,7 Prozent oder 4.200 Genehmigungen gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Auch der Neubau entwickelte sich positiv: Hier kletterte die Zahl der genehmigten Wohnungen um 29,9 Prozent beziehungsweise 4.100 auf insgesamt 17.800 Einheiten.

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Ebenfalls im Aufwind präsentierte sich der Bereich der Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden. Die Zahl der durch solche Maßnahmen entstehenden Wohnungen stieg im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,0 Prozent oder 100 auf 3.200 Einheiten.

In der kumulierten Betrachtung für die ersten fünf Monate zeigt sich eine anhaltend positive Tendenz. Im Zeitraum von Januar bis Mai wurde in Deutschland der Bau von insgesamt 104.700 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden genehmigt. Dies stellt ein Plus von 15,4 Prozent oder 13.900 Wohnungen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum dar.

Innerhalb des Neubausektors bei Wohngebäuden (86.000 Einheiten; plus 16,6 Prozent) verzeichneten insbesondere die Mehrfamilienhäuser mit 56.100 genehmigten Wohnungen (plus 18,9 Prozent) das größte absolute Volumen. Auch bei Einfamilienhäusern (plus 12,6 Prozent) und Zweifamilienhäusern (plus 21,6 Prozent) lagen die Genehmigungszahlen über dem Vorjahresniveau.

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

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July 17, 2026 02:28 ET (06:28 GMT)