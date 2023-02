Zahl der deutschen Studierenden im Ausland sank 2020 um 4500

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im von der Coronapandemie geprägten Jahr 2020 haben 133 400 deutsche Studierende an ausländischen Hochschulen studiert. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, waren das 4500 oder 3,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr fiel damit trotz der Einschränkungen durch die Pandemie eher moderat aus - es gab aber deutliche Schwankungen bei den einzelnen Ländern.

So gab es in China einen Rückgang um 4700 Studierende und damit um 57,9 Prozent im Vergleich zu Vorjahr. Die Zahl deutscher Studentinnen und Studenten in den USA ging 2020 um 3900 beziehungsweise 42 Prozent zurück. Zuwächse gab es dagegen in Österreich und den Niederlanden. Die Zahlen geben allerdings keine Auskunft darüber, ob die zusätzlichen 3600 Studierenden an österreichischen Hochschulen und die zusätzlichen 2100 Studierenden in den Niederlanden tatsächlich vor Ort studierten oder ihr Auslandsstudium aus der Ferne fortsetzten. Die gestiegene Zahl entspricht einem Zuwachs um 11,9 Prozent in Österreich und 9,2 Prozent in den Niederlanden, wie es hieß.

Ohnehin waren die drei beliebtesten Länder deutscher Studierender im Ausland wie bereits in den Vorjahren Österreich mit 33 800 Studierenden, die Niederlande mit 24 500 Jungakademikern aus Deutschland und das Vereinigte Königreich mit 12 700 Studierenden. Das waren 53,2 Prozent der im Ausland Studierenden. Auf 1000 Studierende im Inland kamen den Angaben zufolge 51 Studierende im Ausland./czy/DP/jha