WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Lastwagen mit Elektroantrieb zugelassen worden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden rund 4.200 neue E-Lkw über 3,5 Tonnen angemeldet - so viele wie in keinem anderen EU-Staat und fast 40 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

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Damit machen die E-Lkw in Deutschland fast zwölf Prozent der Neuzulassungen aus. Deutlich mehr sind es nach Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat in den Niederlanden, wo 46 Prozent der neu zugelassenen Lkw elektrisch fahren. Insgesamt haben in der EU weniger als acht Prozent der 2025 zugelassenen Lkw einen Elektroantrieb.

Wenig elektrische Sattelzugmaschinen

Noch geringer ist der Elektroanteil bei Sattelzugmaschinen, also Lkw ohne feste Ladefläche. Dort wurden zwar 2025 nach Eurostat-Daten fast doppelt so viele Fahrzeuge mit Elektroantrieb zugelassen wie im Vorjahr, das entspricht aber nur rund drei Prozent der Neuzulassungen.

Die Eurostat-Daten zeigen auch: Der beliebteste Antrieb bleibt der Diesel. Etwa 86 Prozent der neu zugelassenen Lastwagen werden mit dem fossilen Kraftstoff betrieben.

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Der Bund fördert nur noch die Infrastruktur

Von August 2021 bis Anfang 2024 förderte der Bund den Kauf von E-Lkw und den Ausbau spezieller Ladesäulen für Lkw. Ende 2023 erklärte das Bundesverfassungsgericht den Bundeshaushalt 2021 für verfassungswidrig und die Förderung wurde gestoppt. Insgesamt wurden in dieser Zeit etwa 8.600 Fahrzeuge und 3.500 Ladesäulen gefördert. Im Mai dieses Jahres beschloss das Verkehrsministerium eine erneute Förderung für die Ladeinfrastruktur. Der Ausbau wird über vier Jahre mit einer Milliarde Euro unterstützt.

Durch die Förderung ist in Deutschland die größte E-Lkw-Flotte der EU-Staaten unterwegs. Rund 7.600 Lkw waren laut Eurostat 2024 hierzulande angemeldet, mehr als in allen anderen Mitgliedsstaaten zusammen. Das entspricht allerdings weniger als 1,5 Prozent der Lkw auf den deutschen Straßen. Von den Sattelzugmaschinen fahren nur 0,4 Prozent in Deutschland elektrisch./fm/DP/stk