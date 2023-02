Zahl der Erdbebentoten allein in Türkei steigt auf mehr als 19 000

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Zahl der Toten nach den Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist alleine in der Türkei auf 19 338 gestiegen. Mehr als 77 000 Menschen seien verletzt worden, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag in Malatya. Aus Syrien wurden zuletzt 3384 Tote gemeldet. Somit wurden nun mindestens 22 722 Todesopfer in beiden Ländern gezählt, wobei viele weitere befürchtet werden.

Die Menschen in den Erdbebengebieten sollten ihrem Staat vertrauen, sagte Erdogan, und "Lügen und Provokationen" in den sozialen Medien keine Beachtung schenken.

Das erste Beben hatte am frühen Montagmorgen mit einer Stärke von 7,7 das Grenzgebiet erschüttert. Am Montagmittag folgte ein weiteres Beben der Stärke 7,6 in der Region. Nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad gab es seitdem mehr als 1000 Nachbeben./jam/DP/men