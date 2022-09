Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland stagniert im August

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im August erstmals seit anderthalb Jahren nicht gestiegen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) waren im Berichtsmonat rund 45,4 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Damit nahm ihre Zahl saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 6.000 bzw. 0,0 Prozent ab, nachdem sie in den Monaten April bis Juli 2022 monatlich noch um 34.000 bis zuletzt 20.000 Personen zugenommen hatte.

Gegenüber August 2021 stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 1,1 Prozent (plus 477.000). Damit hat sich die Vorjahresveränderungsrate weiter abgeschwächt (Mai: plus 1,5 Prozent, Juni: plus 1,3 Prozent). Der Aufwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt setzt sich im Vorjahresvergleich also mit sinkender Dynamik fort.

September 30, 2022