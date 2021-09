Zahl der Erwerbstätigen mit größtem Anstieg seit Anfang 2020

Berlin (Reuters) - Die vom Ende vieler Corona-Beschränkungen befeuerte Konjunkturerholung hat in Deutschland zum stärksten Anstieg der Erwerbstätigenzahl seit gut anderthalb Jahren geführt.

Sie nahm im August um 277.000 oder 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Ein größeres Plus gab es zuletzt im Januar 2020 unmittelbar vor Beginn der Corona-Krise. Insgesamt waren 44,9 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig.

Die Beschäftigung bleibt jedoch weiter erheblich unter dem Vorkrisenniveau: So waren im August saisonbereinigt 0,8 Prozent oder 383.000 Personen weniger erwerbstätig als im Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland. Gemessen am Vormonat stieg die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt im August um 65.000 oder 0,1 Prozent.

Die Besserung am Arbeitsmarkt geht auch auf die Konjunkturbelebung zurück. Das Bruttoinlandsprodukt ist im Frühjahrsquartal um 1,6 Prozent gewachsen, nachdem es zu Jahresbeginn noch gefallen war. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erwartet im zu Ende gehenden Sommerquartal ein Plus von anderthalb Prozent.