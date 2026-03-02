DAX24.263 +0,2%Est505.885 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5400 -1,1%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.748 +0,5%Euro1,1612 -0,2%Öl83,67 +1,3%Gold5.169 +0,6%
Zahl der offenen Stellen am Jahresende gestiegen

05.03.26 11:09 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der offenen Stellen ist in den letzten drei Monaten 2025 stärker als normalerweise zu dieser Jahreszeit gestiegen. Im vierten Quartal seien es 1,26 Millionen offene Stellen und damit rund 224.000 mehr als im Vorquartal gewesen, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg als Ergebnis seiner Stellenerhebung mit. Im Vergleich zum vierten Quartal 2024 lag die Zahl der offenen Stellen aber um etwa 146.000 niedriger.

Die Bundesagentur für Arbeit gibt monatlich die Zahl der offenen Stellen in ihrer Statistik bekannt. Doch nicht alle Arbeitgeber melden diese den Arbeitsagenturen. Das IAB untersucht mit der Stellenerhebung nach eigenen Angaben das gesamte Stellenangebot. Grundlage der Erhebung ist eine Befragung von gut 10.000 Betrieben. Im vierten Quartal 2025 wurden demnach Antworten von rund 17.400 Arbeitgebern aller Wirtschaftsbereiche ausgewertet.

"Arbeitsmarkt ist noch nicht über den Berg"

Der im vierten Quartal beobachtete Anstieg bei den offenen Stellen sei zur Hälfte auf die erwartete saisonale Entwicklung zurückzuführen, heißt es vom IAB. Demnach waren in Westdeutschland 1,03 Millionen offene Stellen zu besetzen, in Ostdeutschland rund 224.600. Der Großteil der offenen Stellen gab es dabei mit 750.900 in kleineren Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten.

"Der zuletzt zu beobachtende Rückgang der Personalnachfrage hat sich somit vor allem bei kleinen Betrieben im vierten Quartal deutlich abgeschwächt", erklärte der IAB-Forscher Alexander Kubis. Aber: "Der Arbeitsmarkt ist weiterhin noch nicht über den Berg." Die Betriebe verzeichneten im Vergleich zum vierten Quartal 2024 in allen Größenklassen nach wie vor eine geringere Personalnachfrage./igl/DP/men