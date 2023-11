Zahl der Schulanfänger auf 20-Jahreshoch - vor allem wegen Zuwanderung

Berlin (Reuters) - In Deutschland wurden 2023 auch wegen der starken Zuwanderung insbesondere aus der Ukraine so viele Kinder eingeschult wie seit 20 Jahren nicht mehr.

830.600 Mädchen und Jungen haben nach vorläufigen Ergebnissen mit der Schule begonnen, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das waren rund 17.000 oder 2,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zuletzt wurde 2003/2004 mit 843.800 ein höherer Wert ermittelt. "Der Anstieg der Einschulungen lässt sich auf demografische Entwicklungen wie höhere Geburtenzahlen und insbesondere die verstärkte Zuwanderung zurückführen", betonten die Statistiker.

Ende 2022 gab es bundesweit rund 4,2 Prozent mehr Kinder im einschulungsrelevanten Alter von fünf bis sieben Jahren als im Vorjahr. Die Zahl deutscher Kinder in dieser Altersgruppe lag dabei um 1,3 Prozent höher, jene mit ausländischer Staatsangehörigkeit stieg um 21,3 Prozent. "Ein Großteil dieser Zunahme lässt sich auf die Zuwanderung ukrainischer Kinder infolge des Ukrainekriegs zurückführen, von denen ein Teil bereits im vergangenen Jahr eingeschult wurde", hieß es dazu. Welchen Anteil Ukrainerinnen und Ukrainer an den im Schuljahr 2023/24 eingeschulten Kindern ausmachen, lasse sich jedoch nicht beziffern.

Die Zahl der Einschulungen nahm in nahezu allen Bundesländern zu. Die größten Anstiege gab es den Angaben zufolge in Baden-Württemberg (+6,9 Prozent) und im Saarland (+6,0 Prozent). In Mecklenburg-Vorpommern (-0,6 Prozent) und in Thüringen (-0,7 Prozent) gab es hingegen leichte Rückgänge.

Der überwiegende Teil der Kinder - insgesamt 93,5 Prozent - startete seine Schullaufbahn an einer Grundschule. 3,1 Prozent wurden an Förderschulen eingeschult, 2,5 Prozent an Integrierten Gesamtschulen sowie 0,9 Prozent an Freien Waldorfschulen. "Dies entspricht nahezu der Verteilung des Vorjahres", so das Statistische Bundesamt. 51,2 Prozent der eingeschulten Kinder waren Jungen und 48,8 Prozent Mädchen.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)