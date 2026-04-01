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Zahl der Toten im Libanon steigt auf 112

08.04.26 19:07 Uhr

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Bei den israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 112 Menschen getötet worden. Mehr als 800 weitere Menschen seien verletzt, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Nach Angaben des libanesischen Zivilschutzes ist die Zahl der Toten noch höher. Viele seien noch unter den Trümmern begraben, berichteten Augenzeugen.

Die israelische Luftwaffe hatte in einem überraschenden Großangriff trotz einer Feuerpause im Iran-Krieg zahlreiche Ziele im nördlichen Nachbarland bombardiert, darunter auch in der Hauptstadt Beirut. Nach Angaben des israelischen Militärs galt der Angriff der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz.

Nach Beginn des Iran-Kriegs hatte auch die Hisbollah Anfang März ihre Angriffe auf Israel wieder aufgenommen. Israel reagierte mit heftigen Luftangriffen und Bodeneinsätzen in dem nördlichen Nachbarland.

Seit Beginn der Konfrontationen seien bei mehr als 106 Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen im Libanon auch 57 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet und 158 verletzt worden, sagte Imran Riza, UN-Hilfskoordinator für den Libanon./wh/DP/men