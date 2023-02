Zahl der Toten in der Türkei steigt nach Erdbeben auf 1541

ISTANBUL/DAMASKUS (dpa-AFX) - In der Türkei werden immer mehr Tote nach den Erdbeben geborgen. Bisher habe man mindestens 1541 Tote gezählt, sagte Vizepräsident Fuat Oktay am Montagabend. 9733 Menschen seien bei den Beben in den südöstlichen Provinzen verletzt worden.

Ein erstes Beben hatte den Südosten des Landes und Regionen in Syrien am frühen Montagmorgen erschüttert. Seither habe es 145 Nachbeben gegeben, so Oktay. 3471 Gebäude seien eingestürzt. Menschen sind dazu aufgerufen, wegen akuter Einsturzgefahr die Nächte draußen zu verbringen.

Es werden etliche weitere verschüttete Menschen unter den Trümmern vermutet. Den Betroffenen in den Katastrophenregionen steht laut Wetterbericht eine kalte Nacht mit teils Minusgraden bevor.

In Syrien stieg die Zahl der Toten auf mehr als 850, wie das Gesundheitsministerium sowie die Rettungsorganisation Weißhelme mitteilten. In dem Bürgerkriegsland seien bei der Katastrophe mehr als 2300 Menschen verletzt worden. Laut den Weißhelmen sind mehr als 133 Gebäude vollständig eingestürzt und 272 teilweise zerstört worden. Die Rettungsorganisation, die in den von Rebellen gehaltenen Gebieten Syriens aktiv ist, schätzt, dass derzeit noch Hunderte Familien unter den Trümmern begraben sind./apo/DP/ngu