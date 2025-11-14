DAX23.819 -0,9%Est505.685 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.301 -2,8%Euro1,1624 -0,1%Öl64,17 +1,7%Gold4.171 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse schließen im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
So lukrativ wäre eine Investition in Uniswap von vor 3 Jahren gewesen So lukrativ wäre eine Investition in Uniswap von vor 3 Jahren gewesen
Wie viel Wert mit einer Avalanche-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einer Avalanche-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zahl der Überschuldeten in Deutschland steigt - 111.000 Fälle mehr als 2024

14.11.25 10:39 Uhr

NEUSS (dpa-AFX) - Die Überschuldung in Deutschland hat erstmals seit 2018 wieder zugenommen. Laut dem neuen "Schuldneratlas" der Wirtschaftsauskunftei Creditreform sind aktuell 5,67 Millionen Menschen ab 18 Jahren überschuldet - rund 111.000 oder zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Als überschuldet gilt, wer seinen finanziellen Verpflichtungen dauerhaft nicht nachkommen kann.

Wer­bung

"Nach Jahren multipler Krisen - Pandemie, Energiepreise, Inflation - sind Ersparnisse und Reserven vieler Verbraucher aufgezehrt", sagte der Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch. So viele neue Überschuldungsfälle habe es zuletzt 2016 gegeben.

Eine überdurchschnittlich starke Zunahme wird bei jungen Menschen unter 30 Jahren und bei Älteren über 60 beobachtet. Die Zahl überschuldeter Verbraucher stieg aber in fast allen sozialen Gruppen

- auch bei Personen mit mittleren oder überdurchschnittlichen

Einkommen. "Wir sehen mittlerweile viele, die eigentlich gut situiert sind, aber ihre finanzielle Belastbarkeit überschätzt haben", so Hantzsch. In den vergangenen Jahren war die Überschuldung zurückgegangen.

Wer­bung

Diese Bundesländer stehen gut da

Die höchsten Überschuldungsquoten in Deutschland haben Bremen (12,11 Prozent) und Sachsen-Anhalt (10,73 Prozent), die niedrigsten Bayern (6,05 Prozent) und Baden-Württemberg (6,88 Prozent). Bundesweit vorn sind die bayerischen Kreise Eichstätt (3,66 Prozent) und Erlangen-Höchstadt (3,85 Prozent). Schlusslichter sind die Städte Bremerhaven (18,33 Prozent), Gelsenkirchen (17,07 Prozent) und Pirmasens (16,86 Prozent).

Die bundesweite Überschuldungsquote, also der Anteil überschuldeter Personen im Verhältnis zu allen Erwachsenen, erhöhte sich von 8,09 auf 8,16 Prozent. Die Experten unterscheiden "harte" Fälle mit juristischer Relevanz wie Vollstreckungen, Inkassoverfahren und Haftbefehlen von "weichen" wie anhaltenden Zahlungsstörungen.

Für seinen "Schuldneratlas" wertet Creditreform anonymisierte Daten anhand amtlicher Register, von Online-Händlern und weiteren Quellen aus./cr/DP/jha