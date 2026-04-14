DAX23.982 +1,0%Est505.957 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6200 +4,5%Nas23.184 +1,2%Bitcoin63.287 -0,2%Euro1,1782 +0,2%Öl98,78 +0,8%Gold4.780 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX wieder um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Ölpreise, Kryptos, Dell, HP im Fokus
Top News
SAP-Aktie profitiert von Analystenrückenwind und US-Tech-Stärke SAP-Aktie profitiert von Analystenrückenwind und US-Tech-Stärke
Roblox-Aktie im Blick: Bank of America sieht Abwärtsrisiken schon eingepreist Roblox-Aktie im Blick: Bank of America sieht Abwärtsrisiken schon eingepreist
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zahl der Unternehmensinsolvenzen steigt im Januar deutlich

14.04.26 09:25 Uhr

DOW JONES--Die Zahl der beantragten Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Januar um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.

Für Januar meldeten die Amtsgerichte 1.919 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Bezogen auf 10.000 Unternehmen gab es damit insgesamt 5,4 Insolvenzen. Besonders betroffen war das Gastgewerbe mit 9,1 Fällen je 10.000 Unternehmen, gefolgt vom Bereich Verkehr und Lagerei (8,6) sowie dem Baugewerbe (7,8).

Die Forderungen der Gläubiger aus den im Januar gemeldeten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf rund 3,1 Milliarden Euro. Im Vorjahresmonat hatten die Forderungen bei rund 5,3 Milliarden Euro gelegen. Dieser Rückgang bei gleichzeitig steigenden Fallzahlen resultiert daraus, dass im Januar weniger wirtschaftlich bedeutende Unternehmen Insolvenz anmelden mussten als im Vorjahr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2026 03:26 ET (07:26 GMT)