DAX24.860 ±0,0%Est506.010 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 +1,5%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.162 +0,7%Euro1,1863 -0,1%Öl67,64 +0,1%Gold4.982 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E Allianz 840400 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX tiefer -- Asiens Börsen schließen rot -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Delivery Hero von Talabat belastet -- Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, AUTO1 im Fokus
Top News
BforBank: 80€ geschenkt + 1 Monat gratis! Nur für kurze Zeit BforBank: 80€ geschenkt + 1 Monat gratis! Nur für kurze Zeit
Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zahl der Unternehmensinsolvenzen steigt im November leicht

13.02.26 08:12 Uhr

DOW JONES--Die Zahl der beantragten Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im November um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.

Wer­bung

Für November meldeten die Amtsgerichte 1.794 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Im bisherigen Jahresverlauf von Januar bis November lag die Zahl der Fälle damit 10,0 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.

Die Forderungen der Gläubiger aus den im November gemeldeten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf rund 1,5 Milliarden Euro. Im Vorjahresmonat hatten die Forderungen bei rund 2,8 Milliarden Euro gelegen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 02:13 ET (07:13 GMT)