Zahl öffentlicher Ladesäulen in Frankreich deutlich gestiegen

Apple, Tesla, NVIDIA & Co.: Diese Aktien konnten ihren Wert in den letzten zehn Jahren um das Zehnfache oder mehr steigern

Tesla Aktie News: Tesla am Mittag in Rot

Ready Robotics uses Nvidia Omniverse for Toyota industrial robotics

Tata Motors urges India to keep hybrid tax as Toyota seeks cut: sources

Heute im Fokus

Siemens fordert offenbar mehrere Milliarden Euro für Innomotics. Northvolt gibt grünes Licht für Batteriefabrik in Schleswig-Holstein. Deutsche Beteiligungs AG kommt bei Bewertungen unter Druck. Symrise nicht von Kartellermittlungen in Großbritannien berührt. Plug Power-Aktie ohne konkrete Neuigkeiten seit Tagen massiv unter Druck. Italien genehmigt Verkauf von TIM-Festnetz an US-Finanzinvestor KKR. Meyer Burger könnte Produktion in Sachsen schließsen.