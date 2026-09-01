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Zahl offener US-Stellen nimmt im Juli zu

DOW JONES--Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Juli gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seiner Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 7,271 (Juni: 7,182) Millionen offene Stellen. Die Zahl der freiwilligen Kündigungen sank dagegen auf 3,056 (3,213) Millionen und die der Entlassungen auf 1,666 (1,785) Millionen.

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Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 10:03 ET (14:03 GMT)

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