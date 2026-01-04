Zahl offener US-Stellen sinkt im Februar

DOW JONES--Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Februar gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seines Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 6,882 (Januar: 7,204) Millionen offene Stellen. Die Zahl der freiwilligen Kündigungen sank auf 2,974 (3,131) Millionen, während die Zahl der Entlassungen auf 1,721 (1,660) Millionen anzog.

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March 31, 2026 10:11 ET (14:11 GMT)