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Zahl offener US-Stellen sinkt im Juni

DOW JONES--Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Juni gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seiner Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 7,359 (Mai: 7,537) Millionen offene Stellen. Die Zahl der freiwilligen Kündigungen stieg auf 3,232 (3,153) Millionen. Die Zahl der Entlassungen legte leicht auf 1,766 (1,761) Millionen zu.

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 10:06 ET (14:06 GMT)