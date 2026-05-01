Zahl offener US-Stellen sinkt im März
05.05.26 16:08 Uhr
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DOW JONES--Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im März etwas gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seiner Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 6,866 (Februar: 6,922) Millionen offene Stellen. Die Zahl der freiwilligen Kündigungen stieg dagegen auf 3,171 (3,046) Millionen und die der Entlassungen auf 1,867 (1,714) Millionen.
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May 05, 2026 10:08 ET (14:08 GMT)