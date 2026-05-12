Zahlen-Check

Am Mittwoch hat der Sandalenherstellers Birkenstock seine Bücher geöffnet und die Bilanz für das zurückliegende Quartal präsentiert.

Für Birkenstock ist das zweite Geschäftsquartal seines Geschäftsjahres 2026 mit einem Gewinnplus zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,5 Euro und lag damit unter dem Gewinnausweis im Vorjahreszeitraum, als noch ein EPS von 0,59 Euro in den Büchern gestanden hatte. Damit verfehlte Birkenstock die Markterwartungen: Analysten hatten zuvor ein EPS von 0,59 Euro in Aussicht gestellt.

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Der Umsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 618,33 Millionen Euro. Im zweiten Quartal des Vorjahres hatten die Erlöse noch bei 604,46 Millionen Euro gelegen. Auf Umsatzebene schlug sich Birkenstock damit etwas schlechter als erwartet: Die Expertenschätzungen für die Erlöse hatten sich im Vorfeld auf 620,25 Millionen Euro belaufen.

Die Birkenstock-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 7,77 Prozent tiefer bei 35,00 US-Dollar.

Alexandra Hesse, Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net