KION senkt Prognose – Aktie erholt sich nach Gewinnwarnung

Zahlen enttäuscht

14.10.26 12:00 Uhr

KION senkt die Jahresprognose und verschiebt das Erreichen seiner Mittelfristziele. Schwache Auftragseingänge im Staplergeschäft und enttäuschende Quartalszahlen belasten

Der erhoffte Aufschwung ist beim Stapler-Hersteller KION GROUP bislang ausgeblieben. Die Frankfurter senkten am Mittwoch ihre Prognose für das laufende Jahr, die ursprünglichen Mittelfristziele sind zudem nicht mehr erreichbar. Der Auftragseingang im Stapler-Segment habe sich im dritten Quartal nicht wie erwartet entwickelt, begründete das Unternehmen die Gewinnwarnung. Auch die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal verfehlten die Markterwartungen. Anleger hatten die Misere schon befürchtet, die Aktie konnte sich nach kurzfristigen Verlusten daher rasch berappeln.

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Anleger schütteln gesenkte Prognose von KION schnell ab

Die Senkung des Jahresausblick und die Verschiebung mittelfristiger Ziele wegen einer schwachen Stapler-Nachfrage hat die Anleger von KION am Mittwoch nur kurz irritiert. Den kurzzeitigen Kursrutsch von 7 Prozent holten die Papiere schnell wieder auf und drehten ins Plus mit zuletzt 3,9 Prozent auf 36,63 Euro. Das Unternehmen hatte jüngst bereits eine träge Geschäftsentwicklung signalisiert. Zudem hat sich der Aktienkurs 2026 bereits fast halbiert.

Die Anteile von Konkurrent Jungheinrich vollzogen nach den KION-Nachrichten eine ähnliche Kursentwicklung: Nach einem deutlichen Rücksetzer stand zuletzt ein Plus von 4,3 Prozent auf der Kurstafel.

Die Gewinnwarnung überrasche ihn nicht, da er nach den Vorab-Informationen von KION zum dritten Quartal damit bereits gerechnet habe, schrieb Analyst Akash Gupta von JPMorgan. Überraschend sei aber die um 4 Prozent verfehlte Konsensprognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) im dritten Jahresviertel. Dies zeige, dass das Quartal wohl schlechter gelaufen sei als von KION erwartet.

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Gupta zufolge ist die Bilanz von KION in guter Verfassung und die Gewinnwarnung dürfte auch keine größeren Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit haben, so der Experte. Er sieht in der Warnung daher eine gute Kaufgelegenheit vor allem für jene Anleger, die auf die attraktiven Fundamentaldaten des Lagerhaus-Automatisierungsgeschäfts sowie auf eine mögliche Erholung des ITS-Segments im Zuge von Konjunkturmaßnahmen in Deutschland setzten.

KION senkt Jahresprognose deutlich

Das Management um Chef Rob Smith erwartet 2026 nun einen Umsatz zwischen 11,45 und 11,75 Milliarden Euro, statt zuvor 11,525 und 12,025 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll zwischen 815 und 875 Millionen Euro liegen. Bislang hatte KION 880 bis 980 Millionen Euro auf dem Zettel. Das eigentlich für nächstes Jahr avisierte Ziel einer zweistelligen operativen Marge wird erst nach 2027 zu erreichen sein, hieß es weiter.

Schwache Nachfrage und chinesische Konkurrenz belasten

KION und seine Wettbewerber leiden anhaltend unter der schwachen wirtschaftlichen Lage in Europa und insbesondere in Deutschland. Daher greifen viele ihrer Kunden momentan eher zu günstigeren Maschinen und planen auch noch keine Großprojekte, etwa für neue Lagerhallen. Zudem drängen chinesische Unternehmen in den Markt und machen KION und Co. die Kunden insbesondere im unteren Preissegment streitig.

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Staplergeschäft bleibt hinter Erwartungen zurück

Den vorläufigen Zahlen zufolge erzielte KION im dritten Quartal einen Umsatz von 2,835 Milliarden Euro, was knapp 5 Prozent mehr wäre als ein Jahr zuvor. Das operative Ergebnis dürfte sich um knapp 7 Prozent auf 203 Millionen Euro verbessert haben.

Im großen, angestammten Geschäft mit Gabelstaplern und anderen Flurförderzeugen verdiente KION allerdings weniger als im Vorjahreszeitraum. Zudem liegen die Ergebnisse damit unter den durchschnittlichen Erwartungen der vom Unternehmen befragten Analysten.

dpa-AFX