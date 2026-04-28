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Aktie mit Gewinnen: WACKER CHEMIE schreibt wieder schwarze Zahlen - dennoch keine Trendwende in Sicht

29.04.26 09:29 Uhr
WACKER CHEMIE-Aktie legt zu: Rückkehr in die Gewinnzone - Trend bleibt fragil | finanzen.net

Der Chemiekonzern WACKER CHEMIE rechnet auch in den kommenden Monaten mit schwacher Nachfrage.

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Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf sei bislang keine Trendwende abzusehen, sagte Chef Christian Hartel am Mittwoch laut Mitteilung in München. "Die Nachfrage in vielen unserer Abnehmerbranchen ist weiterhin schwach. Dazu kommen die Effekte aus dem Konflikt im Nahen Osten. Die Verwerfungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten haben zu deutlich erhöhten Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik geführt". WACKER CHEMIE hatte bereits Mitte April vorläufige Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Diese wurden nun bestätigt, ebenso wie die Jahresziele.

Demnach sank der Umsatz um knapp 5 Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro. Davon blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) knapp 173 Millionen Euro und damit im Jahresvergleich 45 Prozent mehr, auch weil es dem MDAX-Unternehmen gelang, die höheren Rohstoff- und Energiekosten an die Kunden weiterzugeben. Unterm Strich schrieb WACKER etwas mehr als 15 Millionen Euro Gewinn, nach einem Verlust von gut 3 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Die Aktie von WACKER CHEMIE gewinnt auf XETRA zeitweise 0,89 Prozent auf 96,50 Euro.

/lew/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: WACKER Chemie

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