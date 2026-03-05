DAX23.927 +2,2%Est505.831 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.733 +3,0%Euro1,1658 +0,3%Öl91,88 +2,3%Gold5.187 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Nu A3C82G Vertiv A2PZ5A MARA A2QQBE BB Biotech A0NFN3 Rheinmetall 703000 Befesa A2H5Z1 Atlassian A3DUN5 Applied Digital A3DHHB Adyen B.V. Parts Sociales A2JNF4 Synopsys 883703 Lumentum A14WK0 HealWELL AI A A3EWDE MasterCard A0F602 BAWAG A2DYJN
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX legt kräftig zu -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Top News
Analyse: Hold-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Warburg Research Analyse: Hold-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Warburg Research
Goldman Sachs Group Inc. verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral in jüngster Analyse Goldman Sachs Group Inc. verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlen im Blick

Dermapharm-Aktie mit Kurssprung: 2025 trotz Umsatzeinbußen profitabler

10.03.26 09:35 Uhr
Dermapharm-Aktie springt an: Mehr Gewinn trotz sinkender Umsätze 2025 | finanzen.net

Der Pharmahersteller Dermapharm hat im vergangenen Jahr trotz sinkender Erlöse operativ mehr verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dermapharm Holding SE
41,20 EUR 2,85 EUR 7,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei laut vorläufigen Berechnungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent auf 324,8 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Grünwald mit. Die entsprechende Marge kletterte um 1,2 Prozentpunkte auf 27,9 Prozent. "Auch im Jahr 2025 konnten wir wiederum unser Ergebnis im Vorjahresvergleich verbessern", sagte Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier laut Mitteilung.

Wer­bung

Der Umsatz sank zugleich um 1,3 Prozent auf knapp 1,17 Milliarden Euro. Hier belastete den Angaben zufolge der schrittweise Rückzug aus margenschwachen Produkten im sogenannten Paralellimportegeschäft. Bei diesem Geschäftsmodell werden Originalprodukte aus einem anderen Land importiert, in dem sie günstiger angeboten werden, und dann weiterverkauft. Seinen Geschäftsbericht mit den endgültigen Zahlen will das Unternehmen laut Internet-Seite am 31. März veröffentlichen.

Dermapharm will bis zu 4,3 Millionen eigene Aktien zurückkaufen

Der Arzneimittelhersteller Dermapharm will in größerem Stil eigene Aktien zurückkaufen. Vorstand und Aufsichtsrat hätten ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 4,3 Millionen Anteilsscheine zum Preis von 42 Euro je Papier beschlossen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Grünwald mit. Dies entspreche rund 7,99 Prozent des Grundkapitals und rechnerisch einem Rückkaufvolumen von bis zu 180,6 Millionen Euro.

Dermapharm beabsichtigt nach eigenen Angaben, die zurückgekauften Aktien einzuziehen und damit das Grundkapital zu reduzieren. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt an diesem Mittwoch (11. März) um 0.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) und endet voraussichtlich am 24. März um 24.00 Uhr.

Wer­bung

Die Dermapharm-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise um 7,60 Prozent auf 41,05 Euro zu.

GRÜNWALD (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dermapharm

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dermapharm

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dermapharm Holding SE

Nachrichten zu Dermapharm Holding SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Dermapharm Holding SE

DatumRatingAnalyst
09:36Dermapharm HoldJefferies & Company Inc.
27.11.2025Dermapharm HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Dermapharm HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Dermapharm HoldJefferies & Company Inc.
28.08.2025Dermapharm HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.08.2025Dermapharm BuyJefferies & Company Inc.
19.05.2025Dermapharm BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.2025Dermapharm BuyJefferies & Company Inc.
07.04.2025Dermapharm BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.03.2025Dermapharm BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:36Dermapharm HoldJefferies & Company Inc.
27.11.2025Dermapharm HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Dermapharm HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Dermapharm HoldJefferies & Company Inc.
28.08.2025Dermapharm HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dermapharm Holding SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen