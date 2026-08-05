Deutsche Euroshop-Aktie unbeeindruckt: Gewinn im ersten Halbjahr gestiegen
Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat im ersten Halbjahr den Gewinn gesteigert.
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Unter dem Strich legte er um zwei Prozent auf 71,2 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Die Immobilienwerte entwickelten sich infolge des weiteren Mietwachstums erneut leicht positiv. Die Euroshop-Aktie notierte auf der Handelsplattform Tradegate zum XETRA-Schluss nahezu unverändert bei 18,32 Euro.
Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres um 1,5 Prozent auf 133,3 Millionen Euro. Vor Steuern und Zinsen verdiente das Unternehmen 105,4 Millionen Euro. Das waren 1,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
"Unsere Shoppingcenter haben sich im ersten Halbjahr 2026 insgesamt erfreulich entwickelt", sagte Firmenchef Hans-Peter Kneip laut Mitteilung. "Auch wirtschaftlich liegen wir im Rahmen unserer Erwartungen und bestätigen daher unsere Prognose für das Gesamtjahr."
Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden.
/jha/he
HAMBURG (dpa-AFX)
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Bildquellen: Deutsche Euroshop
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|Datum
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|15.07.26
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|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|01.04.26
|Deutsche Euroshop Hold
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|01.04.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)