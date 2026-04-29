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DHL-Aktie im Minus: Konzern steigert Gewinn trotz Umsatzrückgang - Jahresziele bestätigt

30.04.26 07:27 Uhr
DHL-Aktie im Minus: Konzern übertrifft Erwartungen trotz sinkender Erlöse - Prognose bestätigt | finanzen.net

Die DHL Group hat trotz "geopolitischer Verwerfungen" im Auftaktquartal bei leichtem Umsatzrückgang mehr verdient und die Margen verbessert.

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Der vielbeachtete Free Cashflow vor Portfolioveränderungen stieg deutlich und entgegen den Markterwartungen. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte die Deutsche-Post-Mutter.

Im Zeitraum Januar bis März stieg das EBIT um 8,3 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro. Dies war oberhalb der Konsenserwartung von 1,379 Milliarden Euro. Nach Steuern und Dritten verdiente der Bonner Logistikkonzern 812 Millionen Euro, ein kleines Plus von 3,3 Prozent, verglichen einem Konsens von 764 Millionen Euro. Je Aktie ergab sich ein Gewinn unverwässert von 0,73 Euro verglichen mit 0,68 Euro.

Der berichtete Umsatz sank um 1,9 Prozent auf 20,42 Milliarden Euro; erwartet worden waren mit 20,707 Milliarden etwas mehr.

Der viel beachtete Free Cashflow stieg deutlich auf 1,2 Milliarden Euro von 732 Millionen Euro, der Konsens lag bei 472 Millionen.

Im Quartal kam Ende Februar der Nahostkonflikt zu den erratischen Bewegungen bei Importzöllen als Belastung hinzu. Dieser hat der Weltwirtschaft und Konsumnachfrage einen weiteren Dämpfer beschert und Energie und Warentransport deutlich verteuert.

DHL konnte die Belastungen teilweise kompensieren, unter anderem durch Kapazitätsmanagement und strukturelle Kostensenkungen wie das weiterlaufende Effizienzprogramm "Fit for Growth". Dieses hatte im vergangenen Jahr etwa durch standardisierte und automatisierte Prozesse mehr als 600 Millionen Euro brutto zum operativen Gewinn beigetragen.

Im Gesamtjahr will die DHL Group weiterhin ein EBIT von mehr als 6,2 Milliarden Euro einfahren sowie einen Free Cashflow ohne M&A von rund 3 Milliarden Euro.

Die DHL-Aktie notiert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,99 Prozent tiefer bei 46,10 Euro.

Von Ulrike Dauer

DOW JONES

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com, AIF

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