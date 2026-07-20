FRIEDRICH VORWERK-Aktie: Konzern hebt Gewinnprognose nach starkem Halbjahr an
Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen FRIEDRICH VORWERK hebt dank einer deutlich gestiegenen Profitabilität im ersten Halbjahr seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr an.
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2026 soll das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei 180 bis 200 Millionen Euro herauskommen verglichen mit gut 163 Millionen Euro im Jahr 2025, wie das SDAX-Unternehmen FRIEDRICH VORWERK am Mittwoch überraschend mitteilte. Zuvor hatte der Konzern noch 160 bis 180 Millionen Euro angesteuert. Die Prognose für den Jahresumsatz von 730 bis 780 Millionen Euro ist unverändert.
Seinen Optimismus begründete das Unternehmen mit einem Gewinnsprung in den ersten sechs Monaten. So war das operative Ergebnis um 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 92,6 Millionen Euro geklettert. Dieser Zuwachs sei unter anderem das Resultat erfolgreich durchgeführter Projekte und einer starken Auftragslage, hieß es.
Der Auftragseingang habe im ersten Halbjahr bei 321 Millionen Euro gelegen, nach gut 220 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz sei im selben Zeitraum um 11 Prozent auf 337,3 Millionen Euro geklettert.
/tav/mis
TOSTEDT (dpa-AFX)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)