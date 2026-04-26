Zahlen im Blick

Der Windanlagenhersteller Nordex hat im ersten Quartal bei deutlichem Wachstum erheblich mehr verdient als im Vorjahr und die Prognose bestätigt.

Der Auftragseingang blieb wie bekannt hinter den Vorjahreswerten zurück.

Das EBITDA kletterte um 64,3 Prozent auf 130,7 Millionen Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich um 270 Basispunkte auf 8,2 Prozent, wie das Unternehmen in Hamburg mitteilte. Der Umsatz nahm um 10,6 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zu. Die Gesamtleistung inklusive der Bestandsveränderungen bewegte sich auf Vorjahresniveau.

Wer­bung Wer­bung

Nordex installierte im Quartal 227 (Vorjahr: 180) Windenergieanlagen, 86 Prozent davon in Europa.

"Das erste Quartal entwickelte sich wie erwartet und markiert einen positiven Start in das neue Jahr", sagte Vorstandschef Jose Luis Blanco. "Die anhaltende Nachfrage aus unseren Kernmärkten sowie eine bereits im ersten Quartal erzielte EBITDA-Marge von über 8 Prozent unterstreichen, dass wir auf einem guten Weg sind, unsere für dieses Jahr gesetzte Prognose zu erreichen."

Das Neugeschäft mit Windturbinen hat sich im Auftaktquartal bei leicht höheren Preisen rückläufig entwickelt, wie das Unternehmen bereits vor zwei Wochen mitgeteilt hatte. Ende März standen Bestellungen von neuen Windkraftanlagen im Volumen von 10,5 Milliarden Euro in den Büchern, das sind 2,3 Milliarden mehr als vor Jahresfrist. Hinzu kamen Service-Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 6,5 (Vorjahr: 5,2) Milliarden Euro.

Wer­bung Wer­bung

Nordex will 2026 den Umsatz auf 8,2 bis 9,0 (Vj 7,6) Milliarden Euro steigern und plant mit einer EBITDA-Marge von 8,0 bis 11,0 Prozent.

Die Nordex-Aktie notiert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 2,94 Prozent höher bei 46,18 Euro.

DOW JONES