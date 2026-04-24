Zahlen im Blick

Der Windanlagenhersteller Nordex hat im ersten Quartal bei deutlichem Wachstum erheblich mehr verdient als im Vorjahr und die Prognose bestätigt.

Der Auftragseingang blieb wie bekannt hinter den Vorjahreswerten zurück.

Das EBITDA kletterte um 64,3 Prozent auf 130,7 Millionen Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich um 270 Basispunkte auf 8,2 Prozent, wie das Unternehmen in Hamburg mitteilte. Der Umsatz nahm um 10,6 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zu. Die Gesamtleistung inklusive der Bestandsveränderungen bewegte sich auf Vorjahresniveau.

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Nordex installierte im Quartal 227 (Vorjahr: 180) Windenergieanlagen, 86 Prozent davon in Europa.

"Das erste Quartal entwickelte sich wie erwartet und markiert einen positiven Start in das neue Jahr", sagte Vorstandschef Jose Luis Blanco. "Die anhaltende Nachfrage aus unseren Kernmärkten sowie eine bereits im ersten Quartal erzielte EBITDA-Marge von über 8 Prozent unterstreichen, dass wir auf einem guten Weg sind, unsere für dieses Jahr gesetzte Prognose zu erreichen."

Das Neugeschäft mit Windturbinen hat sich im Auftaktquartal bei leicht höheren Preisen rückläufig entwickelt, wie das Unternehmen bereits vor zwei Wochen mitgeteilt hatte. Ende März standen Bestellungen von neuen Windkraftanlagen im Volumen von 10,5 Milliarden Euro in den Büchern, das sind 2,3 Milliarden mehr als vor Jahresfrist. Hinzu kamen Service-Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 6,5 (Vorjahr: 5,2) Milliarden Euro.

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Nordex will 2026 den Umsatz auf 8,2 bis 9,0 (Vj 7,6) Milliarden Euro steigern und plant mit einer EBITDA-Marge von 8,0 bis 11,0 Prozent.

So reagiert die Aktie

Gut aufgenommene Quartalszahlen haben am Montag die Papiere des Windkraftkonzerns Nordex prozentual zweistellig in die Höhe getrieben. Weiterhin auf dem höchsten Niveau seit 2002 gewinnen sie im XETRA-Handel zeitweise 10,95 Prozent auf 49,86 Euro. Im Jahr 2026 bauten sie damit ihr Plus auf fast 72 Prozent aus und sind im MDAX der zweitstärkste Wert hinter AIXTRON.

Analysten reagierten mit viel Lob auf die Entwicklung der Norddeutschen im ersten Jahresviertel. Die Profitabilität habe die Erwartungen klar übertroffen, kommentierte Richard Dawson von der Berenberg Bank. Die Aufträge von Nordex seien ja bekannt, der Bestand liege auf Rekordniveau. Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler erhöhte sein Kursziel von 39 auf 49 Euro. Das Auftragsbuch biete Sicherheit für etwa anderthalb Jahre, betonte er.

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Nordex sei stark ins Jahr gestartet, kommentierte Analyst Constantin Hesse von Jefferies in einer ersten Reaktion. Der schwächere Cashflow komme erwartungsgemäß und sei auf die Normalisierung im Umlaufvermögen zurückzuführen. Mit Blick auf den Cashflow warnte ein Händler allerdings vor Gewinnmitnahmen, nachdem die Papiere gut gelaufen seien.

Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Windanlagenbauer. Der Umsatz soll auf 8,2 bis 9 Milliarden Euro steigen. Analysten trauen Nordex durchschnittlich 8,7 Milliarden Euro zu. Die operative Marge (Ebitda) soll in diesem Jahr 8 bis 11 Prozent erreichen. Hier erwarten die Experten im Schnitt 9,8 Prozent.

DOW JONES / dpa-AFX