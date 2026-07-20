DAX 24.884 +0,2%ESt50 6.251 +0,4%MSCI World 4.793 -0,3%Top 10 Crypto 8,65 -0,1%Nas 25.508 -0,0%Bitcoin 57.788 +1,2%Euro 1,1423 +0,1%Öl 88,5 -0,8%Gold 4.070 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Zahlen im Blick

Novartis-Aktie gewinnt: Starkes Quartal trotz Generikadruck - Jahresprognose bestätigt

Novartis-Aktie gewinnt: Starkes Quartal trotz Generikadruck - Jahresprognose bestätigt

Der Pharmakonzern Novartis hat nach dem schwachen Jahresstart trotz anhaltend starker Konkurrenz durch Generika ein überraschend starkes zweites Quartal hingelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
135.50 EUR 4.22 EUR 3.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt das Management somit zur Zahlenvorlage am Dienstag.

Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 Prozent auf 14,4 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern in Basel mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen ergab sich ein Umsatzplus von 1 Prozent. Im ersten Quartal hatte Novartis wegen der Markteinführung von Generika für einige seiner wichtigen Blockbuster noch ein Minus ausgewiesen.

Werbung

Beim operativen Gewinn verbuchten die Basler einen Rückgang um 2 Prozent auf knapp 4,8 Milliarden Dollar. Unter dem Strich steht ein Konzerngewinn von fast 3,3 Milliarden nach 4,0 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang basiere vor allem auf höheren Ertragssteuern und einem höheren Zinsaufwand, hieß es in der Mitteilung weiter.

Für Analysten ist vor allem der um verschiedene Einflüsse bereinigte Kern-Betriebsgewinn entscheidend. Mit gut 5,9 Milliarden Dollar blieb dieser stabil und übertraf den Analystenkonsens von 5,3 Milliarden deutlich.

Die Novartis-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,33 Prozent fester bei 124,74 Franken.

/hr/gab/AWP/tav/mis

BASEL (dpa-AFX)

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com, lucarista / Shutterstock.com

Aktuelle Novartis Aktie News

Werbung

Novartis Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09:46 Novartis Market-Perform Bernstein Research
09:26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Novartis Neutral UBS AG
07.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG