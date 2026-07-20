Novartis-Aktie: Starkes Quartal trotz Generikadruck - Jahresprognose bestätigt
Der Pharmakonzern Novartis hat nach dem schwachen Jahresstart trotz anhaltend starker Konkurrenz durch Generika ein überraschend starkes zweites Quartal hingelegt.
Werte in diesem Artikel
Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt das Management somit zur Zahlenvorlage am Dienstag.
Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 Prozent auf 14,4 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern in Basel mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen ergab sich ein Umsatzplus von 1 Prozent. Im ersten Quartal hatte Novartis wegen der Markteinführung von Generika für einige seiner wichtigen Blockbuster noch ein Minus ausgewiesen.
Beim operativen Gewinn verbuchten die Basler einen Rückgang um 2 Prozent auf knapp 4,8 Milliarden Dollar. Unter dem Strich steht ein Konzerngewinn von fast 3,3 Milliarden nach 4,0 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang basiere vor allem auf höheren Ertragssteuern und einem höheren Zinsaufwand, hieß es in der Mitteilung weiter.
Für Analysten ist vor allem der um verschiedene Einflüsse bereinigte Kern-Betriebsgewinn entscheidend. Mit gut 5,9 Milliarden Dollar blieb dieser stabil und übertraf den Analystenkonsens von 5,3 Milliarden deutlich.
/hr/gab/AWP/tav/mis
BASEL (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com, lucarista / Shutterstock.com
Aktuelle Novartis Aktie News
Novartis Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG