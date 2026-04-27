DAX24.084 -0,2%Est505.860 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9200 +3,6%Nas24.887 +0,2%Bitcoin65.732 -0,5%Euro1,1711 -0,1%Öl109,5 +1,1%Gold4.653 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Intel 855681 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Rot -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- Bayer Im Fokus
Top News
Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: BP vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: BP vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlen im Blick

QIAGEN-Aktie im Blick: Konzern senkt Jahresprognose - gebremste Nachfrage belastet

28.04.26 07:09 Uhr
QIAGEN-Aktie im Blick: Verhaltener Jahresausblick sorgt für Unsicherheit | finanzen.net

QIAGEN senkt wegen schwächerer Nachfrage, vorsichtiger US-Kundschaft und geopolitischer Unsicherheiten seine Prognose für 2026 deutlich.

Wichtige Einflussfaktoren waren die rückläufige Nachfrage nach QuantiFERON-Tests für Immigrationsuntersuchungen, die anhaltende Vorsicht bei Life-Sciences-Kundinnen und Kunden in den USA sowie zunehmende geopolitische Unsicherheiten, teilte das Unternehmen mit. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Diagnostikspezialist nun ein Umsatzwachstum von etwa 1 bis 2 Prozent bei konstanten Wechselkursen (CER), nach zuvor mindestens 5 Prozent. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie wird nun auf mindestens 2,43 US-Dollar geschätzt, nach zuvor mindestens 2,50 US-Dollar.

Im ersten Quartal 2026 belief sich der vorläufige Konzernumsatz auf 492 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 2 Prozent auf berichteter Basis und einem Rückgang von 1 Prozent bei konstanten Wechselkursen entsprach, verglichen mit einer Prognose von mindestens 1 Prozent Wachstum. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich 0,54 Dollar auf berichteter Basis und 0,54 Dollar bei konstanten Wechselkursen betragen, was den Erwartungen entspreche, hieß es weiter.

QIAGEN erwartet stärkere Wachstumsdynamiken in der zweiten Jahreshälfte 2026, gestützt durch das Wegfallen negativer Effekte aufgrund der Einstellung von NeuMoDx und Dialunox, Zuwächse aus kürzlich erfolgten und geplanten Produkt-Einführungen, eine schrittweise Verbesserung der QuantiFERON-Umsätze sowie Beiträge aus der Übernahme von Parse, die über dem ursprünglichen Ziel für 2026 lägen.

Für das zweite Quartal des laufenden Jahres erwartet das Unternehmen einen Umsatzrückgang von rund 2 Prozent bei konstanten Wechselkursen nach 534 Millionen Dollar im zweiten Quartal 2025. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie werde voraussichtlich mindestens 0,60 Dollar betragen und damit auf dem Niveau des Vorjahresquartals liegen.

DOW JONES

Bildquellen: QIAGEN, Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
14.04.2026QIAGEN Equal WeightBarclays Capital
13.03.2026QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
20.02.2026QIAGEN OverweightBarclays Capital
19.02.2026QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2026QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.03.2026QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
20.02.2026QIAGEN OverweightBarclays Capital
19.02.2026QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2026QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2026QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.04.2026QIAGEN Equal WeightBarclays Capital
06.02.2026QIAGEN HoldDeutsche Bank AG
22.01.2026QIAGEN HoldDeutsche Bank AG
21.01.2026QIAGEN NeutralUBS AG
05.11.2025QIAGEN NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen