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Zahlen im Blick

Saint-Gobain-Aktie: Umsatz überrascht positiv - Prognose bestätigt

Saint-Gobain-Aktie: Umsatz überrascht positiv - Prognose bestätigt

Das Geschäft des französischen Baustoffkonzerns Saint-Gobain hat sich nach einem schwachen Jahresauftakt im zweiten Quartal belebt.

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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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So zog der Umsatz in den ersten sechs Monaten auf vergleichbarer Basis - also vor Währungseffekten und den Folgen von Zu- und Verkäufen - um knapp ein Prozent auf 23,6 Milliarden Euro an, wie der Konzern Saint-Gobain am Donnerstagabend in Courbevoie mitteilte. Beim operativen Gewinn konnte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen das schwache erste Quartal nicht kompensieren. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank im ersten Halbjahr um fünf Prozent auf 3,63 Milliarden Euro. Von Bloomberg befragte Experten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Der Umsatz fiel ebenfalls besser als erwartet aus. Das Unternehmen bestätigte zudem die Prognose.

/zb/he

COURBEVOIE (dpa-AFX)

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

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14.07.26 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
07.07.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
02.07.26 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital