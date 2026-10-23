SGL Carbon-Aktie zieht an: US-Standort verkauft - Prognose für Finanzmittelzufluss steigt

Zahlen im Blick

23.10.26 16:44 Uhr

SGL Carbon hat einen Käufer für seinen ehemaligen Karbonfaser-Standort Moses Lake in den USA gefunden.

Der Standort gehe für insgesamt 70 Millionen US-Dollar, davon 45 Millionen 2026 und 25 Millionen 2027, an die Investorengesellschaft Refactor Moses, wie der Spezialgraphit- und Carbonfaserhersteller am Freitag mitteilte. Das Unternehmen hatte die Produktion in Moses Lake im Zuge der Restrukturierung des ehemaligen Geschäftsbereichs Carbon Fibers im August 2025 beendet.

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Umsatz- und Gewinnprognose für 2026 bleiben unverändert, weil es sich um einen Sondereffekt handele, so das Unternehmen weiter. Die Prognose für den freien Finanzmittelzufluss steige allerdings um 45 Millionen US-Dollar (40,2 Mio Euro). Bisher wurde hier das Vorjahresniveau von 37 Millionen Euro angestrebt.

SGL Carbon-Aktie stürmt an SDAX-Spitze

Der Verkauf eines ehemaligen Standorts und die daraufhin erhöhte Jahresprognose für den freien Barmittelzufluss von SGL Carbon hat die Aktien des Kohlenstoffspezialisten am Freitag angetrieben. Am Nachmittag legten sie zuletzt um 3,1 Prozent auf 4,93 Euro zu, womit sie Spitzenreiter im Kleinwerte-Index SDAX waren, in dem die Anteilscheine erst seit Anfang Oktober wieder gelistet sind.

/mis/he

WIESBADEN (dpa-AFX)