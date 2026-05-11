Zahlen im Blick

Shelly hat dank einer verbesserten Produktmischung und bilanzieller Änderungen deutlich mehr verdient als im Vorjahr.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte im ersten Quartal im Jahresvergleich um 30,4 Prozent auf 8,6 Millionen Euro, wie das seit April im SDAX notierte Unternehmen am Montagabend mitteilte. Die Aktie legte am Dienstag kräftig zu.

Wer­bung Wer­bung

Zuletzt kletterte der Kurs via XETRA 4,5 Prozent auf 62,70 Euro nach oben. Mit dem Anstieg baute das Papier die Gewinne seit dem Zwischentief im März auf fast 40 Prozent aus. Seit April 2025 hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Das Unternehmen kommt auf einen Börsenwert von etwas mehr als 1,1 Milliarden Euro.

Unter dem Strich sprang der Gewinn um ein Drittel auf 7,5 Millionen Euro hoch. Mitte April hatte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home bereits ein Umsatzplus von 26 Prozent auf 33,3 Millionen Euro bekanntgegeben.

Das erwartete Wachstum im Geschäftsjahr 2026 werde sich weiterhin stärker auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren, hieß es in der Mitteilung weiter. Shelly verwies auf geplante Produkteinführungen im zweiten Quartal und in der zweiten Jahreshälfte.

Wer­bung Wer­bung

Außerdem sei die internationale Vertriebsstruktur gestärkt worden, so habe das Installateur-Netzwerk im ersten Quartal um 1.400 auf 6.700 Mitglieder zugelegt. Shelly rechnet für 2026 weiter mit einem Umsatz von 195 bis 205 Millionen Euro und einem operativen Gewinn von 47 bis 52 Millionen Euro.

/he/nas/zb/mis

SOFIA (dpa-AFX)