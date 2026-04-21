DAX24.350 +0,1%Est505.895 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,29 +2,4%Nas26.274 +0,1%Bitcoin69.561 -0,4%Euro1,1776 ±0,0%Öl104,2 +3,9%Gold4.734 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen stabil -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Ölpreis, Barrick Mining, Moderna, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Top News
IPO in Sicht: Krypto-Börse Kraken will bald an die Börse gehen und setzt auf strategische Partnerschaft IPO in Sicht: Krypto-Börse Kraken will bald an die Börse gehen und setzt auf strategische Partnerschaft
Was sind Frontier Markets ETFs? Die vergessenen Märkte jenseits von DAX und Schwellenländern Was sind Frontier Markets ETFs? Die vergessenen Märkte jenseits von DAX und Schwellenländern
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlen im Blick

Shelly mit kräftigem Gewinnplus - Aktie reagiert kaum

11.05.26 20:38 Uhr
Gewinnsprung bei Shelly - Aktie zeigt sich unbeeindruckt | finanzen.net

Shelly hat dank einer verbesserten Produktmischung und bilanzieller Änderungen deutlich mehr verdient als im Vorjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shelly
60,20 EUR 3,10 EUR 5,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In den ersten drei Monaten legte die Bruttomarge von 53,8 auf 61,1 Prozent zu, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um 30,4 Prozent auf 8,6 Millionen Euro, die entsprechende Marge legte um 0,9 Prozentpunkte auf 25,9 Prozent zu. Unter dem Strich sprang der Gewinn um ein Drittel auf 7,5 Millionen Euro hoch. Mitte April hatte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home bereits ein Umsatzplus von 26 Prozent auf 33,3 Millionen Euro bekanntgegeben.

Das erwartete Wachstum im Geschäftsjahr 2026 werde sich weiterhin stärker auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren, hieß es in der Mitteilung weiter. Shelly verwies auf geplante Produkteinführungen im zweiten Quartal und in der zweiten Jahreshälfte. Außerdem sei die internationale Vertriebsstruktur gestärkt worden, so habe das Installateur-Netzwerk im ersten Quartal um 1.400 auf 6.700 Mitglieder zugelegt. Shelly rechnet für 2026 weiter mit einem Umsatz von 195 bis 205 Millionen Euro und einem Ebit von 47 bis 52 Millionen Euro.

Im nachbörslichen Geschäft führten die Neuigkeiten zunächst nicht zu spürbaren Kursbewegungen.

/he/nas

SOFIA (dpa-AFX)

Bildquellen: Shelly Group

Nachrichten zu Shelly

DatumMeistgelesen