STMicroelectronics-Aktie tiefrot: Warum Anleger trotz starkem Quartal skeptisch bleiben

Zahlen im Blick

23.07.26 08:17 Uhr

Der Chipkonzern STMicroelectronics hat seine Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt - und diese fallen anders aus als zuletzt erwartet.

• Für das dritte Quartal prognostiziert STMicroelectronics einen Umsatz von etwa 3,70 Milliarden US-Dollar mit weiterem Wachstum, während die Aktie kurzfristig unter Druck bleibt, da die Erwartungen der Anleger höher waren.

• Das Unternehmen sieht positive Impulse aus dem Rechenzentrumsgeschäft, insbesondere im Bereich KI, und erwartet für das laufende Jahr Umsätze von über einer Milliarde US-Dollar in diesem Segment.

• STMicroelectronics verzeichnet im zweiten Quartal einen kräftigen zweistelligen Umsatzanstieg auf 3,49 Milliarden US-Dollar und kehrt mit einem Nettogewinn von 222 Millionen US-Dollar ins Plus zurück.

STMicroelectronics steigert den Umsatz im zweiten Quartal kräftig zweistellig

Gewinn dreht von einem Verlust im Vorjahresquartal deutlich ins Plus

Für das dritte Quartal stellt der Chipkonzern weiteres Wachstum in Aussicht

Werbung

Die Aktie von STMicroelectronics gibt vorbörslich via Tradegate zeitweise um 7,50 Prozent auf 53,64 Euro ab, nachdem der Chipkonzern am Donnerstag seine Bilanz zum zweiten Quartal 2026 vorgelegt hat. Die Zahlen fallen schwächer aus, als am Markt zuvor erwartet wurde.

Umsatz und Gewinn steigen - verfehlen jedoch die Erwartungen

Wie aus der offiziellen Pressemitteilung von STMicroelectronics hervorgeht, kletterte der Umsatz im zweiten Quartal auf 3,49 Milliarden US-Dollar und damit um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Zum Vergleich: 17 Analysten hatten im Schnitt einen Umsatz von 3,00 Milliarden Euro (rund 3,51 Milliarden US-Dollar) für das vergangene Quartal erwartet.

Die Bruttomarge stieg auf 34,8 Prozent, nach 33,5 Prozent ein Jahr zuvor. Aus einem operativen Verlust von 133 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal wurde ein operatives Ergebnis von 187 Millionen US-Dollar. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 222 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,24 US-Dollar je verwässerter Aktie, nach einem Nettoverlust von 97 Millionen US-Dollar beziehungsweise minus 0,11 US-Dollar je Aktie im Vorjahresquartal. Bereinigt um Sonderposten weist der Konzern ein Ergebnis von 0,31 US-Dollar je Aktie aus. Beim Gewinn je Aktie lag der Durchschnitt von 15 Analystenschätzungen bei 0,229 Euro (rund 0,27 US-Dollar).

Konzernchef sieht Rückenwind aus dem Rechenzentrumsgeschäft

Konzernchef Jean-Marc Chery erklärte laut der Mitteilung, die Umsätze des zweiten Quartals hätten den Mittelwert der eigenen Prognose übertroffen, getragen von höheren Erlösen im Bereich Consumer Electronics, Communication und Personal Electronics sowie im Bereich Automobilelektronik. Zudem sei die Nachfrage im Quartal weiter gestiegen, mit kräftigen Auftragseingängen in allen Endmärkten und ersten Anzeichen für knappe Lieferkapazitäten bei einzelnen Produktkategorien. Besonders das Geschäft mit Chips für KI-Rechenzentren rückt in den Fokus: Der Konzern rechnet für das laufende Jahr mit Umsätzen im Rechenzentrumsgeschäft von mehr als einer Milliarde US-Dollar und, sofern sich die aktuelle Dynamik fortsetzt, mit deutlich mehr als zwei Milliarden US-Dollar im kommenden Jahr.

Werbung

Ausblick auf das dritte Quartal

Für das dritte Quartal 2026 rechnet STMicroelectronics im Mittel mit einem Umsatz von 3,70 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von rund 6 Prozent gegenüber dem abgelaufenen Quartal entspräche, sowie mit einer Bruttomarge von etwa 37,0 Prozent. Für das vierte Quartal stellt der Konzern laut Mitteilung einen weiteren Wachstumsschub in Aussicht, mit Erlösen von mehr als 4 Milliarden US-Dollar.

STMicroelectronics-Aktie taumelt: Was das für Anleger bedeutet

Die Quartalszahlen zeigen, dass STMicroelectronics operativ wieder auf Wachstumskurs ist und die Erholung im Chipgeschäft an Fahrt gewinnt. Dennoch bleibt die Aktie kurzfristig unter Druck, da die Erwartungen der Anleger höher lagen. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung dürfte sein, ob der Konzern die angekündigte Wachstumsdynamik - insbesondere im Bereich KI-Rechenzentren - bestätigen kann.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Werbung

Anzeige: STMicroelectronics jetzt provisionsfrei handeln bei finanzen.net zero ab 0 Euro Ordergebühr.