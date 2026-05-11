DAX24.350 +0,1%Est505.895 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,40 -1,5%Nas26.274 +0,1%Bitcoin69.093 -0,4%Euro1,1755 -0,2%Öl104,9 +0,3%Gold4.717 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Rot erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Warnstreiks bei Deutscher Telekom -- Plug Power meldet durchwachsene Zahlen -- Siemens Energy, Novo Nordisk, Lufthansa im Fokus
Top News
Ausblick: Siemens zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Siemens zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Tencent öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Tencent öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlen im Blick

thyssenkrupp-Aktie dennoch etwas tiefer: Operatives Ergebnis im zweiten Quartal deutlich verbessert

12.05.26 07:17 Uhr
thyssenkrupp-Aktie dennoch leichter: Konzern übertrifft Erwartungen beim operativen Ergebnis | finanzen.net

thyssenkrupp hat bei einem leichten Umsatzrückgang im zweiten Quartal das operative Ergebnis sehr deutlich verbessert und die Markterwartungen übertroffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
10,01 EUR -0,31 EUR -2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Besonders das Stahlgeschäft und der Werkstoffhandel trugen dazu bei. In einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld entfalte das konsequent umgesetzte Spar- und Effizienzprogramm Apex Wirkung, sagte Konzernchef Miguel Lopez. Die Jahresprognose bestätigte der Manager, lediglich auf der Umsatzseite rechnet er anders als bisher nicht mehr mit Wachstum.

Der Ruhrkonzern verbuchte im zweiten Quartal einen bereinigten operativen Gewinn (EBIT) von 198 Millionen Euro - eine Verbesserung um 179 Millionen Euro verglichen mit dem Vorjahreswert. Dazu trugen auch geringere Rohstoff- und Energiekosten bei der Stahltochter bei. Zugleich gingen die Konzerneinnahmen um 2 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro zurück. Während Material Services vom Nordamerika-Geschäft und dem internationalem Handel profitierte, schwächelte im Automotive-Geschäft die Nachfrage und im Stahlgeschäft das Preisniveau. Umsatzrückgänge gab es in den Bereichen Wasserelektrolyse der Tochter thyssenkrupp Nucera und im Neubaugeschäft des Chemieanlagenbaus. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich um 2,2 Punkte auf 2,4 Prozent.

Bei Umsatz und operativem Ergebnis wurden die Konsensprognosen der Analysten übertroffen. Diese hatten lediglich mit 167 Millionen Euro bereinigtem EBIT und 2,0 Prozent Marge gerechnet.

Unter dem Strich stand ein Verlust von 11 Million Euro, während im Vorjahr ein Sonderertrag aus dem Verkauf von TK Electrical Steel India in Höhe von 270 Millionen Euro zu einem Überschuss von 167 Millionen Euro geführt hatte.

thyssenkrupp bestätigte das Ziel, im Gesamtjahr ein bereinigtes EBIT zwischen 500 und 900 Millionen Euro zu erwirtschaften. Wegen der Restrukturierungskosten im Stahlbereich - unter anderem wird hier ein großer Personal- und Kapazitätsabbau umgesetzt - werden unter dem Strich wie angekündigt Verluste in der Größenordnung von 400 bis 800 Millionen Euro erwartet. Die Restrukturierungen, die neben dem Stahl auch das Automotive-Geschäft umfassen, werden im Gesamtjahr zu Mittelabflüssen zwischen 300 und 600 Millionen Euro führen. Im zweiten Quartal lag der Free Cashflow vor Portfolioanpassungen bei minus 327 Millionen Euro.

Der Umsatz wird unterdessen bestenfalls unverändert zum Vorjahr gesehen, könnte aber um bis zu 3 Prozent schwächer ausfallen. Zuvor reichte die Spanne von plus 1 Prozent bis minus 2 Prozent.

Die thyssenkrupp-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,69 Prozent tiefer bei 10,04 Euro.

(END) Dow Jones Newswires

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
05.05.2026thyssenkrupp BuyDeutsche Bank AG
05.05.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026thyssenkrupp BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
29.04.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.05.2026thyssenkrupp BuyDeutsche Bank AG
05.05.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026thyssenkrupp BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
27.04.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.04.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026thyssenkrupp HaltenDZ BANK
12.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.04.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
23.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen