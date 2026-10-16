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Zahlen im Blick

Travelers-Aktie fällt trotz Gewinnplus im dritten Quartal

Travelers-Aktie fällt trotz Gewinnplus im dritten Quartal

Der US-Schadenversicherer Travelers hat trotz stagnierender Einnahmen und höherer Katastrophenschäden seinen Gewinn im Sommer leicht gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Travelers Inc (Travelers Companies)
339.60 EUR 3.00 EUR 0.89 %
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Weil das Unternehmen im dritten Quartal mehr Rückstellungen für frühere Schäden auflöste, stieg der Überschuss im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar (1,7 Mrd Euro), wie es am Freitag in New York mitteilte. Dennoch verlor die Travelers-Aktie im vorbörslichen US-Handel nach den Neuigkeiten mehr als fünf Prozent.

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Die Prämieneinnahmen im dritten Quartal blieben mit knapp 11,5 Milliarden Dollar auf dem Niveau des Vorjahres. Allerdings kamen vor allem starke Wind- und Hagelstürme Travelers teurer zu stehen: Die gesamten Katastrophenschäden wuchsen um ein Drittel auf 538 Millionen Dollar. Analysten hatten jedoch mit noch höheren Belastungen gerechnet. Zudem löste der Versicherer über 200 Millionen Dollar mehr Rückstellungen auf als im Vorjahreszeitraum. Dies machte die Mehrbelastung mehr als wett.

Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich in diesem Zuge von 87,3 auf 86,8 Prozent, so dass ein größerer Anteil der Prämieneinnahmen als versicherungstechnischer Gewinn übrig blieb. Ohne Naturkatastrophen und Reserve-Auflösung hätte sich die Quote leicht verschlechtert.

/stw/men/stk

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Travelers Companies

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Datum Rating Analyst
27.06.19 Travelers Sell Deutsche Bank AG
19.04.19 Travelers Sector Perform RBC Capital Markets
09.01.19 Travelers Overweight Barclays Capital
24.04.17 Travelers Buy Argus Research Company
13.02.17 Travelers Companies Mkt Perform FBR & Co.

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