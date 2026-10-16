Travelers-Aktie steigt: Gewinnplus im dritten Quartal

Zahlen im Blick

16.10.26 16:25 Uhr

Der US-Schadenversicherer Travelers hat trotz stagnierender Einnahmen und höherer Katastrophenschäden seinen Gewinn im Sommer leicht gesteigert.

Weil das Unternehmen im dritten Quartal mehr Rückstellungen für frühere Schäden auflöste, stieg der Überschuss im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar (1,7 Mrd Euro), wie es am Freitag in New York mitteilte. Die Travelers-Aktie legte im NYSE-Handel zeitweise leicht zu.

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Die Prämieneinnahmen im dritten Quartal blieben mit knapp 11,5 Milliarden Dollar auf dem Niveau des Vorjahres. Allerdings kamen vor allem starke Wind- und Hagelstürme Travelers teurer zu stehen: Die gesamten Katastrophenschäden wuchsen um ein Drittel auf 538 Millionen Dollar. Analysten hatten jedoch mit noch höheren Belastungen gerechnet. Zudem löste der Versicherer über 200 Millionen Dollar mehr Rückstellungen auf als im Vorjahreszeitraum. Dies machte die Mehrbelastung mehr als wett.

Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich in diesem Zuge von 87,3 auf 86,8 Prozent, so dass ein größerer Anteil der Prämieneinnahmen als versicherungstechnischer Gewinn übrig blieb. Ohne Naturkatastrophen und Reserve-Auflösung hätte sich die Quote leicht verschlechtert./stw/men/stk/he

NEW YORK (dpa-AFX)