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Zahlen im Blick

Virgin Galactic-Aktie dennoch in Rot: Raumfahrtkonzern reduziert Verluste - Umsatzerwartungen getroffen

14.05.26 22:16 Uhr
NYSE-Titel Virgin Galactic-Aktie verliert trotzdem: Weiter tiefrote Zahlen - Umsatz trifft erwartungen | finanzen.net

Der Raumfahrtkonzern Virgin Galactic hat seine Zahlen für das erste Quartal präsentiert. So fiel die Bilanz aus.

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Virgin Galactic
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Im ersten Quartal hat Virgin Galactic erneut tiefrote Zahlen verbucht. Das Ergebnis je Aktie (EPS) lag bei -0,81 US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Verlust von -2,380 US-Dollar angefallen war. Damit fiel das Minus niedriger aus als von Analysten erwartet, die im Schnitt mit -0,863 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten.

Der Umsatz belief sich im Berichtsquartal auf 0,2 Millionen US-Dollar und lag damit unter dem Vorjahreswert von 0,5 Millionen US-Dollar. Analysten hatten zuvor Erlöse von 0,2 Millionen US-Dollar prognostiziert.

Die Virgin Galactic-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE 2,08 Prozent tiefer bei 2,82 US-Dollar.

Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

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