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Zahlen im Blick

Virgin Galactic-Aktie trotzdem tiefer: Raumfahrtkonzern reduziert Verluste - Umsatzerwartungen getroffen

15.05.26 17:03 Uhr
NYSE-Titel Virgin Galactic-Aktie mit rotem Vorzeichen: Weiter tiefrote Zahlen - Umsatz trifft Erwartungen | finanzen.net

Der Raumfahrtkonzern Virgin Galactic hat seine Zahlen für das erste Quartal präsentiert. So fiel die Bilanz aus.

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Im ersten Quartal hat Virgin Galactic erneut tiefrote Zahlen verbucht. Das Ergebnis je Aktie (EPS) lag bei -0,81 US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Verlust von -2,380 US-Dollar angefallen war. Damit fiel das Minus niedriger aus als von Analysten erwartet, die im Schnitt mit -0,863 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten.

Der Umsatz belief sich im Berichtsquartal auf 0,2 Millionen US-Dollar und lag damit unter dem Vorjahreswert von 0,5 Millionen US-Dollar. Analysten hatten zuvor Erlöse von 0,2 Millionen US-Dollar prognostiziert.

Die Virgin Galactic-Aktie zeigt sich an der NYSE zeitweise 4,69 Prozent tiefer bei 2,745 US-Dollar.

Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Alexandra Hesse, Benedict Kurschat, Julia Walter, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

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