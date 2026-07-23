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Zahlen im Blick

Volkswagen-Aktie deutlich im Minus: Halbjahresbilanz zeigt Schwäche

Volkswagen-Aktie deutlich im Minus: Halbjahresbilanz zeigt Schwäche

Der Volkswagen-Konzern hat nach einem schwierigem zweiten Quartal den Umsatzausblick für das Gesamtjahr gesenkt, die Margenprognose aber bestätigt.

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Volkswagen (VW) AG Vz.
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Wie der Wolfsburger Autokonzern mitteilte, dürften die Erlöse 2026 bestenfalls auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Sie könnten aber auch um bis zu 3 Prozent sinken. Bisher hatte VW einen Zuwachs der Umsätze von bis zu 3 Prozent in Aussicht gestellt. Die operative Marge sieht Volkswagen dagegen weiterhin bei 4,0 bis 5,5 nach 2,8 Prozent im Vorjahr.

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Der Umsatz stieg in den drei Monaten trotz geringerer Autoverkäufe den weiteren Angaben vom Freitag zufolge um 2 Prozent auf rund 82,44 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis sank dagegen um ein Zehntel auf rund 3,47 Milliarden Euro. Die operative Rendite sank auf 4,2 von 4,7 Prozent, wie die Volkswagen AG weiter mitteilte. Nach Steuern sackte der Gewinn sogar um ein Drittel auf 1,54 Milliarden Euro.

Analysten haben beim Umsatz mit weniger, beim Gewinn aber mit deutlich mehr gerechnet. Die operative Rendite wurde bei 4,9 Prozent erwartet.

Die VW-Aktie notiert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 2,43 Prozent tiefer bei 70,80 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
16.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.